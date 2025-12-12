Dos Design emette due minibond da 5 milioni di euro con UniCredit e MCC

UniCredit

(Teleborsa) -, società con sede a Roma e specializzata nella trasformazione digitale, ha emessoper finanziare i suoi piani di crescita. In dettaglio, un minibond di 2 milioni di euro è stato sottoscritto integralmente dacon l'intervento diretto del Fondo di Garanzia per le Pmi gestito da Mediocredito Centrale (MCC), e un Basket Bond "Made in Italy" di 3 milioni di euro è stato sottoscritto in modo paritetico da UniCredit e da MCC.I due minibonddi Dos Design, che ha l'obiettivo di trasformare la società in una tech company che opera su 2 modelli di business separati: prevede, da un lato, la continuità e il consolidamento della redditizia attività consulenziale specialistica presso strutture complesse come quelle della PA e dall'altro l'evoluzione naturale verso un ulteriore modello di business in un innovativo mercato che richiede soluzioni digitali basate sull'intelligenza artificiale da erogare in modalità SAAS (Software as a Service; un modello di distribuzione del software in cui le applicazioni sono ospitate su server remoti e accessibili via Internet, di solito tramite un browser web)."UniCredit - ha dichiarato- è sempre in prima linea a supporto dei piani di crescita delle imprese e siamo particolarmente fieri di aver messo a disposizione di Dos Design una forma di finanziamento alternativa come i minibond per sostenerne i progetti di investimento e di innovazione. UniCredit intende proporsi come partner di riferimento delle imprese in questi percorsi virtuosi confermando il proprio impegno a favore delle aziende del territorio"."Gli strumenti di finanza innovativa come i basket bond sono un motore di crescita, sviluppo e innovazione per il tessuto produttivo italiano - ha commentato- MCC sta puntando molto su questo tipo di soluzioni: il Programma Basket Bond ‘Made in Italy' è pensato per rispondere alle esigenze di realtà come Dos Design che desiderano crescere rafforzando le proprie capacità innovative, migliorando la competitività e consolidando la propria presenza sui mercati di riferimento".