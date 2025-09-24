Gaza, AIGA esprime forte preoccupazione per le gravi violazioni dei diritti umani

(Teleborsa) - L’esprime profonda preoccupazione per le gravi e sistematiche violazioni deie delche si stanno consumando, con intensità sempre più crescente, nella. "La tutela dei diritti umani, posta anche a fondamento del nostro Statuto, ci impone di denunciare - afferma il presidente AIGA,- ogni forma di barbarie, arbitrio e disumanizzazione che colpisce le popolazioni civili".È necessario, anche in un conflitto armato, adottare tutte le precauzioni possibili per evitare danni ai civili, nel rispetto dei principi di distinzione e proporzionalità. Tutto ciò, come evidenziato anche in un appello lanciato dai, non viene rispettato a Gaza, ove si assiste ormai quotidianamente al diffuso bombardamento di edifici residenziali ed ai conseguenti e gravissimi danni alla popolazione civile.Il rispetto del diritto internazionale e la tutela dei diritti umani, come ricordato recentemente anche da, costituisce il fondamento dell’ordine internazionale, anche nel corso dei conflitti armati.In linea con lae con lo, si ribadisce con convinzione la necessità di tutelare i diritti umani e di perseguire i crimini di guerra e ogni violenza sproporzionata e indiscriminata nei confronti dei civili.condanna, dunque, con fermezza e convinzione ogni violazione del diritto umanitario internazionale, con riferimento a qualsiasi conflitto bellico attualmente in corso nel mondo, e si unisce a tutte le voci dei giuristi e della società civile che chiedono il ripristino della legalità e la cessazione delle ostilità contro le popolazioni inermi. Nessun conflitto può giustificare la sospensione della dignità umana e del sacrosanto diritto alla vita.