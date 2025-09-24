Gaza, AIGA esprime forte preoccupazione per le gravi violazioni dei diritti umani

(Teleborsa) - L’Associazione Italiana Giovani Avvocati
esprime profonda preoccupazione per le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani
e del diritto internazionale
che si stanno consumando, con intensità sempre più crescente, nella Striscia di Gaza
. "La tutela dei diritti umani, posta anche a fondamento del nostro Statuto, ci impone di denunciare - afferma il presidente AIGA, Carlo Foglieni
- ogni forma di barbarie, arbitrio e disumanizzazione che colpisce le popolazioni civili".
È necessario, anche in un conflitto armato, adottare tutte le precauzioni possibili per evitare danni ai civili, nel rispetto dei principi di distinzione e proporzionalità. Tutto ciò, come evidenziato anche in un appello lanciato dai giuristi israeliani
, non viene rispettato a Gaza, ove si assiste ormai quotidianamente al diffuso bombardamento di edifici residenziali ed ai conseguenti e gravissimi danni alla popolazione civile.
Il rispetto del diritto internazionale e la tutela dei diritti umani, come ricordato recentemente anche da Papa Leone XIV
, costituisce il fondamento dell’ordine internazionale, anche nel corso dei conflitti armati.
In linea con la Costituzione Italiana
e con lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale
, si ribadisce con convinzione la necessità di tutelare i diritti umani e di perseguire i crimini di guerra e ogni violenza sproporzionata e indiscriminata nei confronti dei civili.AIGA
condanna, dunque, con fermezza e convinzione ogni violazione del diritto umanitario internazionale, con riferimento a qualsiasi conflitto bellico attualmente in corso nel mondo, e si unisce a tutte le voci dei giuristi e della società civile che chiedono il ripristino della legalità e la cessazione delle ostilità contro le popolazioni inermi. Nessun conflitto può giustificare la sospensione della dignità umana e del sacrosanto diritto alla vita.