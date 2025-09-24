Il Made in Italy si mette in mostra: Identitalia sbarca al museo M9 di Venezia

(Teleborsa) - Venerdì 26 settembre
alle ore 15.30, presso M9 - Museo del ’900
di Venezia-Mestre (Via Giovanni Pascoli, 11)
, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
, inaugurerà la mostra "Identitalia, The Iconic Italian Brands".
L'esposizione - curata dai professori Carlo Martino
e Francesco Zurlo
, docenti di Design all’Università La Sapienza di Roma e al Politecnico di Milano - è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Unioncamere e l’Associazione Marchi Storici d’Italia.
Racconta il patrimonio
rappresentato da oltre cento marchi
che hanno segnato la cultura visiva e materiale del nostro Paese, attraverso un percorso visivo composto da disegni originali, pezzi rappresentativi, fotografie, documenti storici, manifesti pubblicitari, proiezione di spot e video.