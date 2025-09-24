Londra: in calo Barclays

holding bancaria inglese

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,30%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,845 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 3,78. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,909.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)