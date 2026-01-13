Milano 10:45
45.711 -0,05%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 10:45
10.141 0,00%
Francoforte 10:45
25.371 -0,14%

Lusso, Barclays: 2026 sarà anno della ripresa. Ripristina copertura su Prada con Overweight

Finanza, Consensus
Lusso, Barclays: 2026 sarà anno della ripresa. Ripristina copertura su Prada con Overweight
(Teleborsa) - Dopo un 2025 difficile, in cui sono attese vendite mediamente stabili (cFX), Barclays ritiene che il 2026 sarà un anno di ripresa per il settore del lusso, con un ritorno alla crescita del 5-6% (cFX). Gli Stati Uniti dovrebbero rimanere il principale motore di crescita e registrare un'elevata crescita a una sola cifra, mentre la Cina dovrebbe continuare a stabilizzarsi. Sebbene il sentiment degli investitori sul settore stia diventando più positivo, gli analisti ricordano che permangono alcuni rischi, poiché le valutazioni sono ora più impegnative; gli upgrade degli utili per azione (EPS) devono ancora arrivare e il ritorno degli acquirenti ambiziosi non è garantito. A lungo termine, permangono alcune preoccupazioni circa le minori prospettive di crescita del settore con la maturazione della Cina.

Barclays non modifica i rating e continua a considerare Richemont e Moncler come i principali Overweight e Kering come il principale Underweight. Ha assunto un atteggiamento progressivamente più positivo su LVMH dopo il terzo trimestre del 2025, sulla base del miglioramento di fondo nel settore Moda e Pelletteria e poiché la nuova narrativa sull'efficienza dei costi operativi (OPEX) porta una certa rassicurazione sulla ripresa dei margini. Tuttavia, ritiene che le stime siano corrette e prevede un potenziale di rialzo limitato per spingere il nome a questo livello.

Dopo mesi di sospensione, Barclays ripristinato il rating su Prada a Overweight a seguito del completamento dell'acquisizione di Versace, che viene ora integrato nelle stime, il che comporta una diluizione del 4% delle stime di EBIT per il 2026. Gli analisti stimano che Versace genererà circa 560 milioni di euro di fatturato nel 2026 e registrerà una perdita sull'EBIT, poiché il marchio è stato sotto pressione negli ultimi anni. "La visibilità sulla strategia di rilancio di Versace è ancora limitata, ma ci aspettiamo maggiori approfondimenti durante la pubblicazione dei risultati dell'anno fiscale - si legge nella ricerca - Pur riconoscendo che Versace apporta una certa diversificazione al gruppo, il marchio sta attualmente sottoperformando il mercato e il rilancio del marchio richiederà tempo".
Condividi
```