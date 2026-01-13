Lusso, Barclays: 2026 sarà anno della ripresa. Ripristina copertura su Prada con Overweight

Barclays

Richemont

Moncler

Kering

LVMH

(Teleborsa) - Dopo un 2025 difficile, in cui sono attese vendite mediamente stabili (cFX),ritiene che, con un ritorno alla crescita del 5-6% (cFX). Gli Stati Uniti dovrebbero rimanere il principale motore di crescita e registrare un'elevata crescita a una sola cifra, mentre la Cina dovrebbe continuare a stabilizzarsi. Sebbene il sentiment degli investitori sul settore stia diventando più positivo, gli analisti ricordano che; gli upgrade degli utili per azione (EPS) devono ancora arrivare e il ritorno degli acquirenti ambiziosi non è garantito. A lungo termine, permangono alcune preoccupazioni circa le minori prospettive di crescita del settore con la maturazione della Cina.Barclays non modifica i rating e continua a considerare. Ha assunto un atteggiamento progressivamente più positivo sudopo il terzo trimestre del 2025, sulla base del miglioramento di fondo nel settore Moda e Pelletteria e poiché la nuova narrativa sull'efficienza dei costi operativi (OPEX) porta una certa rassicurazione sulla ripresa dei margini. Tuttavia, ritiene che le stime siano corrette e prevede un potenziale di rialzo limitato per spingere il nome a questo livello.Dopo mesi di sospensione, Barclaysa seguito del completamento dell'acquisizione di Versace, che viene ora integrato nelle stime, il che comporta una diluizione del 4% delle stime di EBIT per il 2026. Gli analisti stimano che, poiché il marchio è stato sotto pressione negli ultimi anni. "La visibilità sulla strategia di rilancio di Versace è ancora limitata, ma ci aspettiamo maggiori approfondimenti durante la pubblicazione dei risultati dell'anno fiscale - si legge nella ricerca - Pur riconoscendo che Versace apporta una certa diversificazione al gruppo, il marchio sta attualmente sottoperformando il mercato e il rilancio del marchio richiederà tempo".