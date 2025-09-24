Mevim, recesso incarico Specialist ed EGA

(Teleborsa) - Mevim
informa che Integrae SIM
ha comunicato la risoluzione del contratto
in essere per lo svolgimento dell’incarico di operatore specialista
con efficacia decorrente dallo spirare del trentesimo giorno successivo alla presente comunicazione.
Nella medesima comunicazione, Integrae SIM ha altresì notificato il proprio recesso dall’incarico di Euronext Growth Milan
(EGA) con medesima decorrenza.
La Società, prendendo atto della decisione di Integrae SIM, ha già avviato le opportune attività di selezione finalizzate al conferimento di incarico di un nuovo operatore specialista ed EGA.(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)