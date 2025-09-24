Milano 23-set
Finanza
Mevim, recesso incarico Specialist ed EGA
(Teleborsa) - Mevim informa che Integrae SIM ha comunicato la risoluzione del contratto in essere per lo svolgimento dell’incarico di operatore specialista con efficacia decorrente dallo spirare del trentesimo giorno successivo alla presente comunicazione.

Nella medesima comunicazione, Integrae SIM ha altresì notificato il proprio recesso dall’incarico di Euronext Growth Milan (EGA) con medesima decorrenza.

La Società, prendendo atto della decisione di Integrae SIM, ha già avviato le opportune attività di selezione finalizzate al conferimento di incarico di un nuovo operatore specialista ed EGA.

(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)
