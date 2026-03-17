BFF Bank, Giuseppe Sica nominato nuovo Amministratore Delegato

(Teleborsa) - BFF Bank ha fatto sapere che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di cooptare Giuseppe Sica in qualità di Consigliere, attribuendogli l’incarico di Amministratore Delegato. Ciò fa seguito alle dimissioni di Massimiliano Belingheri dal suo incarico di Consigliere di Amministrazione non esecutivo.



Sica continuerà anche a mantenere l’incarico di Direttore Generale conferitogli nel mese di febbraio 2026.



La prossima Assemblea Generale degli Azionisti, prevista in data 30 aprile 2026, sarà chiamata a confermare la nomina del Dott. Sica in qualità di Consigliere.



"Sono lieto che Giuseppe entri a far parte del Consiglio di Amministrazione e assuma la guida di BFF in qualità di Amministratore Delegato. La sua lunga esperienza nel settore finanziario, le sue competenze e la sua conoscenza del Gruppo BFF saranno fondamentali anche nello sviluppo del nuovo piano strategico della Banca", ha commentato Ranieri de Marchis, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BFF Bank.



"Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami con questa nomina, e sono orgoglioso di potere lavorare con il nostro management team e guidare la Banca nella sua prossima fase a beneficio di tutti gli stakeholders", ha commentato Giuseppe Sica, Amministratore Delegato di BFF Bank.

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