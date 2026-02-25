Consob, sanzione da 80 mila euro a Di Pasquale per cessione azioni Fenix prima del POC

(Teleborsa) - La Consob
ha sanzionato Riccardo Di Pasquale
, all'epoca AD di Fenix Entertainment, per aver venduto azioni della società prima dell'annuncio di un POC diluitivo, avvantaggiandosi di un'informazione privilegiata di cui era a conoscenza.
Il 2 marzo 2023, giornata successiva alla diffusione della notizia relativa all'emissione del POC riservato in sottoscrizione a Negma
, il prezzo di chiusura delle azioni Fenix Entertainment ha registrato un ribasso pari all'8,8%. Nei giorni successivi il prezzo delle azioni Negma (poi revocata da EGM a ottobre 2024
dopo 6 mesi senza EGA) ha seguito un andamento fortemente decrescente.
La Consob ha accertato da parte di Riccardo Di Pasquale la violazione dell'art. 14 del Regolamento MAR
per avere, in possesso dell'informazione privilegiata concernente l'imminente approvazione da parte del CdA di Fenix di un'operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario, basata sull'emissione di un POC riservato in sottoscrizione a Negma, venduto 36.250 azioni Fenix tra il 27 gennaio e il 28 febbraio 2023
, utilizzando l'informazione che costituiva un'informazione privilegiata al più tardi dal 27 gennaio 2023, giorno in cui Di Pasquale ha ricevuto una e-mail con cui Negma comunicava di accettare sostanzialmente le condizioni contrattuali richieste da Fenix il 23 gennaio 2023.
Attraverso l'illecita vendita di azioni Fenix, Di Pasquale ha conseguito un profitto, inteso come minore perdita evitata
, al netto degli oneri fiscali sostenuti, pari a 28.354,28 euro.
La Consob ha quindi deliberato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 80.000 euro
, una sanzione interdittiva accessoria obbligatoria pari a mesi otto, la confisca dei beni fino alla concorrenza del valore del profitto conseguito (pari a 28.354,28 euro).