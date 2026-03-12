Tessellis, esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata accetta l'incarico

(Teleborsa) - Tessellis rende noto che la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano ha nominato Massimo Zappalà quale unico esperto nell’ambito

del processo di composizione negoziata della crisi d’impresa di gruppo (la “Composizione Negoziata”), avviata con riferimento alla Società ed alle controllate Tiscali Italia e GO Internet.



Zappalà ha accettato l’incarico e la Camera di Commercio competente ha pubblicato nel Registro delle Imprese l’istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio ex art. 18 CCII e l’accettazione dell’esperto.



La Società inoltre ha provveduto a depositare presso il competente Tribunale di Cagliari il ricorso avente ad oggetto la conferma delle misure protettive richieste ai sensi dell’art. 18 CCII e la richiesta di concessione di misure cautelari, ex art. 19 CCII.

