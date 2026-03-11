Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 18:07
24.995 +0,15%
Dow Jones 18:07
47.413 -0,62%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

Consob, Tajani si oppone a ipotesi Freni: no a un politico alla presidenza

Finanza
(Teleborsa) - Il leader di Forza Italia e vicepremier, Antonio Tajani, ha espresso la netta opposizione del suo partito all'ipotesi di Federico Freni alla presidenza della Consob. Parlando con i giornalisti alla Camera, Tajani ha motivato la posizione di FI sottolineando due ragioni principali: la necessità di un metodo di scelta condiviso e la natura del profilo richiesto per l'ente.

"Le decisioni devono essere collegiali", ha dichiarato Tajani, aggiungendo inoltre una riserva di principio sul ruolo: "Non credo che un politico debba andare a occupare la poltrona della Commissione per le società e la Borsa".

Chiara Mosca, Commissario con maggiore anzianità di Istituto, ha assunto l’incarico di Presidente vicario, subentrando a Paolo Savona, il cui mandato settennale si è concluso l’8 marzo. Svolgerà le funzioni fino all’insediamento del nuovo Presidente.
