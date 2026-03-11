Consob, Tajani si oppone a ipotesi Freni: no a un politico alla presidenza

(Teleborsa) - Il leader die vicepremier,, ha espresso la netta opposizione del suo partito all'ipotesi dialla presidenza della. Parlando con i giornalisti alla Camera, Tajani ha motivato la posizione di FI sottolineando due ragioni principali: la necessità di un metodo di scelta condiviso e la natura del profilo richiesto per l'ente."Le decisioni devono essere collegiali", ha dichiarato Tajani, aggiungendo inoltre una riserva di principio sul ruolo: "Non credo che undebba andare a occupare la poltrona della Commissione per le società e la Borsa"., Commissario con maggiore anzianità di Istituto, ha assunto l’incarico di Presidente vicario, subentrando a, il cui mandato settennale si è concluso l’8 marzo. Svolgerà le funzioni fino all’insediamento del nuovo Presidente.