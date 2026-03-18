EGM, ecco gli advisor più attivi. Integrae SIM leader per EGA, MIT SIM per Specialist

I mandati 2025 e quelli on-going

(Teleborsa) - Illimity Bank è stato il Global Coordinator più attivo nel mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana, con 5 operazioni all'attivo nel 2025 e una quota di mercato del 25% (rispetto al 14,3% nel 2024) sul totale delle IPO dell'anno. MIT SIM , con 4 operazioni, registra una quota del 20%, seguita da Integrae SIM e Banca Profilo con 3 operazioni. Lo si legge nell'Annual Market Report 2026 a cura dell'Ufficio Studi di Integrae SIM, dove viene specificato che le quotazioni di Dedem , Markbass , Più Medical e Kaleon hanno visto la collaborazione di più Joint Global Coordinator. Seguono in classifica Envent Italia SIM e Value Track SIM con due operazioni ciascuna, e Alantra , Banca Investis, Equita SIM , Intesa Sanpaolo e TP ICAP con una operazione ciascuna.



Per quanto riguarda i mandanti in qualità di Euronext Growth Advisor (EGA), Envent Italia SIM e MIT SIM si collocano al vertice per numero di mandati attivi con 4 incarichi ciascuna, pari al 19% del totale, seguite da Integrae SIM e Banca Profilo con 3 operazioni nel ruolo di Euronext Growth Advisor. Illimity Bank e Value Track SIM hanno avuto due mandati, mentre Alantra, Banca Investis ed Equita SIM uno ciascuna.



Raccolta e performance



Per quanto riguarda la raccolta totale in sede di IPO post Greenshoe, ovvero successivamente all'esercizio integrale o parziale (o mancato) dell'opzione in aumento di capitale o in vendita concessa dalle emittenti in fase di collocamento delle proprie azioni ordinarie, emerge come Envent Italia SIM rappresenta l'Euronext Growth Advisor con la maggiore raccolta, pari a circa 28,21 milioni di euro complessivi. Subito dopo, con una singola operazione effettuata (quella su Kaleon), è possibile trovare Equita SIM con 18 milioni di euro raccolti. Seguono Value Track SIM con 17,18 milioni di euro e Banca Profilo con 12,73 milioni di euro.



Analizzando le performance azionarie medie delle società quotate nel 2025 è emerso che le società quotate da Illimity Bank in qualità di EGA, ossia Tradelab e Metriks AI, hanno registrato una performance media del +101,6% (+21,6% nel 2024), seguita da Integrae SIM con +36,6% (rispetto a +13,1% nel 2024). Lo stesso discorso vale per la performance media nel primo giorno di quotazione, con Illimity Bank che registra una performance media pari al 50,0% per ciascuna IPO, seguita da Banca Profilo (39,8%).



Specialist e Financial Advisor



Nel corso del 2025, MIT SIM, con una quota di mercato pari al 42,9%, ha ottenuto 9 nuovi mandati come Specialist in sede di IPO. A seguire, Integrae SIM con 7 nuovi mandati e una quota di mercato del 33,3%. Un mandato a testa per Banca Investis, Banca Profilo, CFO SIM, Equita SIM e Intesa Sanpaolo.



Considerando i Financial Advisor, Metriks AI emerge come la società più attiva con 3 operazioni all'attivo e una quota di mercato del 21,4%, seguita da Ambromobiliare , Emintad e IRTOP Consulting, rispettivamente con 2 operazioni ciascuno.



I mandati on-going



Integrae SIM si conferma leader di mercato anche nella consulenza per le società già quotate (mandati on-going) con 54 mandati EGA attivi al 31/12/2025 che rappresentano il 26% delle società quotate sull'EGM (28,2% nel 2024). Seguono Envent Italia SIM con 40 mandati, corrispondenti al 19,2% del totale delle emittenti, MIT SIM con 18 mandati (8,7%), e Banca Finnat Euramerica, Alantra e Banca Profilo con 16 mandati ciascuna. Più indietro, con 9 mandati, Equita SIM e CFO SIM. A seguire Illimity (8), BPER (7), Value Track (6), Banca Investis (4), Banca Akros (2), Intermonte (2) e Banca Mediolanum (1).



MIT SIM è l'operatore Specialista con il maggior numero di mandati (67) rappresentando una quota di mercato pari al 34,2% (35,1% nel 2024). Subito dopo, Integrae SIM gestisce 53 contratti, il 27% del totale (25,3% nel 2024). Seguono Banca Finnat Euramerica (17), Intesa Sanpaolo (13), Intermonte (10), Equita (9), Banco BPM (8), Banca Profilo (7), BPER (5), CFO SIM (5) e Banca Investis (2).



Sommando tutti i contratti attivi al 31 dicembre 2025, Integrae SIM conta 107 mandati tra EGA e Specialist (in linea con i 107 del 2024), seguita da MIT SIM (85 contratti complessivi), Envent Italia SIM (40), Banca Finnat (33), Banca Profilo (23) e Equita SIM (18).



Lo storico dei Global Coordinator



Delle 212 società attualmente quotate sul segmento EGM, Integrae SIM ha partecipato in qualità di Global Coordinator a 62 operazioni, emergendo come leader con una quota del 30,5% sul totale delle quotazioni che hanno coinvolto almeno un Global Coordinator (203). Seguono EnVent con 33 società quotate (16,3%), Illimity Bank con 16, Banca Finnat, Alantra e Banca Profilo con 12 quotazioni ciascuna. Sono 21 le operazioni che hanno visto la collaborazione di più di un Global Coordinator.



Estendendo l'ambito di analisi all'intero mercato di Borsa Italiana e ampliando l'orizzonte temporale fino al 2009, anno di fondazione del mercato Euronext Growth Milan (ex AIM), Integrae SIM emerge come leader di mercato nel ruolo di Global Coordinator, con un totale di 93 IPO effettuate. Tale cifra rappresenta una quota di mercato pari al 24,2%. A seguire, Intesa Sanpaolo con 48 IPO (12,5%), EnVent con 42 IPO (10,9%), Mediobanca con 32 quotazioni (8,3%), Banca Finnat con 24 IPO (6,2%), Equita SIM con 22 IPO (5,7%), UniCredit con 19 operazioni (4,9%) e Goldman Sachs con 18 quotazioni (4,7%).



La ricerca azionaria



Integrae SIM ha svolto l'attività di ricerca azionaria per 58 società nel corso dell'anno, rappresentando il 31,5% del totale delle emittenti (32,8% nel 2024). Seguono Envent Italia SIM (26), KT&Partners (24), TP ICAP Midcap e Websim Corporate con 21 società ciascuna. Scendendo ancora si trovano Value Track (19), Alantra (18), Intesa Sanpaolo (18), PMI Capital Research (15), Banca Profilo (12), CFO SIM (12), Banca Finnat Euramerica (11), Intermonte (8), Banca Akros (6), Equita SIM (6), Mediobanca (1), Euroland Corporate (1).

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