MFE-MEDIAFOREUROPE, utile semestre sale a 130 milioni. Berlusconi: pronti a diventare primo player in Europa

MFE-MEDIAFOREUROPE

(Teleborsa) -archivia i primi sei mesi dell'anno conconsolidati che ammontano a 1.436,8 milioni di euro rispetto ai 1.476,5 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.Il(Ebit) di Gruppo è positivo per 105,6 milioni di euro (136,3 milioni di euro, nello stesso periodo del 2024). Ildi competenza del Gruppo cresce a 130,2 milioni di euro (104,7 milioni nel primo semestre 2024). Il, escludendo gli effetti della partecipazione in ProSiebenSat.1, è positivo per 80,7 milioni.al 30 giugno 2025 è pari a 620,0 milioni di euro, in diminuzione rispetto al dato del 31 dicembre 2024 di 691,5 milioni di euro.Lacaratteristica (free cash flow) è positiva per 254,4 milioni di euro, in crescita del 13,9% rispetto al dato dello stesso periodo del 2024 pari a 223,4 milioni di euro., CEO MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.: "MFE chiude ile un utile ancora in netta crescita. Il nostro lavoro e questi risultati ci danno la solidità per intraprendere con concretezza e convinzione la sfida per realizzare il primo player tv e media in Europa. Il perfezionamento dell’OPA su ProSiebenSat.1 appena avvenuto è un passo decisivo per il nostro progetto industriale. Lo affrontiamo con realismo e prudenza, consapevoli che ci sarà molto lavoro da fare, ma conl’entusiasmo di chi sta costruendo qualcosa di mai realizzato prima. Oggi anche nel mondo dei media è fondamentale crescere. Questa nostra nuova dimensione sarà cruciale per resistere e affrontare tutte le nuove sfide in un contesto economico molto complicato e con una sempre maggiore concorrenza dei giganti del web".