Lottomatica Group ha acquistato 130 milioni di euro di azioni proprie
(Teleborsa) - Lottomatica Group ha acquistato sinora 130 milioni di euro di azioni proprie, su un totale di 500 milioni approvati nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 18 giugno 2025. Pertanto, la Società detiene complessivamente 5.849.784 azioni proprie, pari al 2,325% delle azioni ordinarie in circolazione.

La Società prevede di acquistare azioni proprie per l'importo complessivo di 500 milioni di euro secondo il seguente calendario: fino a 300 milioni nel 2025, di cui 130 milioni già acquistati alla data odierna e ulteriori 170 milioni da acquistare entro la fine dell’anno, al fine di beneficiare dell’attuale corso azionario; 200 milioni nel 2026.

