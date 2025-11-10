Lottomatica Group ha acquistato 130 milioni di euro di azioni proprie

(Teleborsa) - Lottomatica Group ha acquistato
sinora 130 milioni di euro di azioni proprie
, su un totale di 500 milioni approvati nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 18 giugno 2025. Pertanto, la Società detiene complessivamente 5.849.784 azioni proprie, pari al 2,325%
delle azioni ordinarie in circolazione.
La Società prevede di acquistare azioni proprie per l'importo complessivo di 500 milioni di euro secondo il seguente calendario: fino a 300 milioni nel 2025
, di cui 130 milioni già acquistati alla data odierna e ulteriori 170 milioni da acquistare entro la fine dell’anno, al fine di beneficiare dell’attuale corso azionario; 200 milioni nel 2026
.