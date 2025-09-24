Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 20:46
24.484 -0,39%
Dow Jones 20:46
46.160 -0,29%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

New York: amplia il rialzo Molina Healthcare

Migliori e peggiori, In breve
Rialzo per la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,84%.
