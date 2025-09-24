Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 19:01
24.454 -0,51%
Dow Jones 19:01
46.151 -0,31%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

New York: andamento sostenuto per Tesla Motors

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda attiva nel settore automotive, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,03%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Tesla Motors mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,06%, rispetto a +0,7% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 443,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 431,7. L'equilibrata forza rialzista di Tesla Motors è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 454,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
