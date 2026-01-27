Wall Street chiude in rialzo in attesa di Fed e trimestrali big tech

(Teleborsa) - Il listino USA
mostra un guadagno in chiusura
, con il Dow Jones
che ha messo a segno un +0,64%; sulla stessa linea, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 6.950 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,42%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,56%).
Oltre 90 società dell'indice S&P 500 dovrebbero pubblicare i risultati trimestrali
questa settimana. Tra queste, i giganti dei "Magnifici Sette", Meta
, Tesla
e Microsoft
, che escono mercoledì. Apple
pubblicherà i suoi risultati giovedì.
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+1,32%), informatica
(+0,84%) e utilities
(+0,78%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto beni di consumo secondari
, che ha riportato una flessione di -0,71%.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Cisco Systems
(+3,24%), Apple
(+2,95%), Caterpillar
(+1,48%) e Travelers Company
(+1,44%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su 3M
, che ha terminato le contrattazioni a -1,94%.
Si muove sotto la parità Boeing
, evidenziando un decremento dell'1,48%.
Contrazione moderata per United Health
, che soffre un calo dell'1,30%.
Sottotono Merck
che mostra una limatura dello 0,72%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Atlassian
(+5,08%), Datadog
(+5,00%), Baker Hughes Company
(+4,32%) e MercadoLibre
(+3,52%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Intel
, che ha terminato le contrattazioni a -5,72%.
Sotto pressione Advanced Micro Devices
, che accusa un calo del 3,22%.
Scivola Tesla Motors
, con un netto svantaggio del 3,09%.
In rosso Micron Technology
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,64%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Martedì 27/01/2026
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,3%)
15:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90,1 punti; preced. 89,1 punti) Mercoledì 28/01/2026
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,6 Mln barili) Giovedì 29/01/2026
14:30 USA
: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso -1,9%; preced. -2,9%)
14:30 USA
: Produttività, trimestrale (atteso 4,9%; preced. 4,1%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 202K unità; preced. 200K unità).