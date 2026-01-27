Milano 11:14
Wall Street chiude in rialzo in attesa di Fed e trimestrali big tech

Wall Street chiude in rialzo in attesa di Fed e trimestrali big tech
(Teleborsa) - Il listino USA mostra un guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,64%; sulla stessa linea, l'S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 6.950 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,42%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,56%).

Oltre 90 società dell'indice S&P 500 dovrebbero pubblicare i risultati trimestrali questa settimana. Tra queste, i giganti dei "Magnifici Sette", Meta, Tesla e Microsoft, che escono mercoledì. Apple pubblicherà i suoi risultati giovedì.

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+1,32%), informatica (+0,84%) e utilities (+0,78%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto beni di consumo secondari, che ha riportato una flessione di -0,71%.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Cisco Systems (+3,24%), Apple (+2,95%), Caterpillar (+1,48%) e Travelers Company (+1,44%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su 3M, che ha terminato le contrattazioni a -1,94%.

Si muove sotto la parità Boeing, evidenziando un decremento dell'1,48%.

Contrazione moderata per United Health, che soffre un calo dell'1,30%.

Sottotono Merck che mostra una limatura dello 0,72%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Atlassian (+5,08%), Datadog (+5,00%), Baker Hughes Company (+4,32%) e MercadoLibre (+3,52%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Intel, che ha terminato le contrattazioni a -5,72%.

Sotto pressione Advanced Micro Devices, che accusa un calo del 3,22%.

Scivola Tesla Motors, con un netto svantaggio del 3,09%.

In rosso Micron Technology, che evidenzia un deciso ribasso del 2,64%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:

Martedì 27/01/2026
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,3%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90,1 punti; preced. 89,1 punti)

Mercoledì 28/01/2026
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,6 Mln barili)

Giovedì 29/01/2026
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso -1,9%; preced. -2,9%)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 4,9%; preced. 4,1%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 202K unità; preced. 200K unità).
