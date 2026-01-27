Wall Street chiude in rialzo in attesa di Fed e trimestrali big tech

Dow Jones

(Teleborsa) - Ilmostra un, con ilche ha messo a segno un +0,64%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.950 punti. Leggermente positivo il(+0,42%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,56%).Oltre 90 società dell'indice S&P 500 dovrebbero pubblicare iquesta settimana. Tra queste, i giganti dei "Magnifici Sette",, che escono mercoledì.pubblicherà i suoi risultati giovedì.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,32%),(+0,84%) e(+0,78%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,71%.Tra i(+3,24%),(+2,95%),(+1,48%) e(+1,44%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,94%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,48%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,30%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,72%.Al top tra i, si posizionano(+5,08%),(+5,00%),(+4,32%) e(+3,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,72%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,22%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,64%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,3%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90,1 punti; preced. 89,1 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,6 Mln barili)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso -1,9%; preced. -2,9%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 4,9%; preced. 4,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 202K unità; preced. 200K unità).