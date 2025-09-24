Milano
17:12
42.496
+0,04%
Nasdaq
17:12
24.546
-0,14%
Dow Jones
17:12
46.275
-0,04%
Londra
17:12
9.255
+0,34%
Francoforte
17:12
23.682
+0,30%
Mercoledì 24 Settembre 2025, ore 17.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: giornata depressa per Oracle
New York: giornata depressa per Oracle
Migliori e peggiori
,
In breve
24 settembre 2025 - 16.10
Sottotono il
principale fornitore di software aziendale
, che passa di mano con un calo del 2,81%.
Condividi
Leggi anche
New York: giornata depressa per Oracle
New York: in calo Oracle
New York: andamento rialzista per Oracle
New York: seduta molto difficile per Oracle
Titoli e Indici
Oracle
-2,67%
Altre notizie
New York: scambi al rialzo per Oracle
New York: seduta euforica per Oracle
New York: luce verde per Oracle
New York: andamento negativo per Oracle
New York: netto calo registrato da Oracle
New York: performance negativa per Oracle
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto