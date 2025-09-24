Milano 17:12
New York: giornata depressa per Oracle

Sottotono il principale fornitore di software aziendale, che passa di mano con un calo del 2,81%.
