Milano 17:13
42.502 +0,06%
Nasdaq 17:13
24.552 -0,12%
Dow Jones 17:13
46.278 -0,03%
Londra 17:13
9.256 +0,35%
Francoforte 17:12
23.694 +0,35%

New York: performance negativa per Oracle

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Oracle
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il principale fornitore di software aziendale, che mostra un decremento del 2,80%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Oracle, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Oracle rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 310,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 301,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 320,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```