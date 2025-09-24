New York: performance negativa per Oracle

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il principale fornitore di software aziendale
, che mostra un decremento del 2,80%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Oracle
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Oracle
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 310,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 301,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 320,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)