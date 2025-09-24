New York: performance negativa per Oracle

principale fornitore di software aziendale

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,80%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 310,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 301,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 320,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)