Mercoledì 24 Settembre 2025, ore 17.29
New York: sell-off per Freeport McMoRan
24 settembre 2025 - 16.10
Si muove in perdita la
società di estrazione mineraria
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,89% sui valori precedenti.
Freeport-Mcmoran
-10,49%
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto