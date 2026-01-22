Freeport-McMoran, conti oltre le attese nel quarto trimestre

Freeport-McMoran

(Teleborsa) -ha chiuso il quarto trimestre 2025 con unpari a 5,63 miliardi di dollari, in calo rispetto a 5,72 miliardi del pari periodo del 2024 ma oltre le stime del consensus ferme a 5,28 miliardi. L'è salito a 0,47 dollari da 0,31 dollari dell'anno precedente e oltre le stime degli analisti di 0,28 dollari.Nel trimestre, isi sono attestati a 0,7 miliardi di dollari. Al 31 dicembre 2025, ilammontava a 9,4 miliardi e le liquidità e disponibilità liquide consolidate ammontavano a 3,8 miliardi. Al 31 dicembre 2025, l'ammontava a 2,3 miliardi, esclusi 3,2 miliardi di debito per gli impianti di lavorazione a valle di PTFI., ha dichiarato: "Freeport è saldamente posizionata per il futuro come produttore leader di rame, con attività su larga scala e geograficamente diversificate e un interessante portafoglio di progetti di crescita per fornire ulteriori forniture di rame a un mercato in crescita. Entrando nel 2026, il nostro team si concentra chiaramente sul ripristino delle operazioni di Grasberg in modo sicuro e sostenibile e sul continuare a creare valore nelle Americhe attraverso le nostre iniziative innovative di crescita ed efficienza. Il nostro team esperto si impegna a creare valore attraverso la solida esecuzione dei nostri piani, l'eccellenza operativa e la promozione di opportunità di crescita organica a lungo termine".