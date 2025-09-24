New York: su di giri Mosaic

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di fertilizzanti
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,56%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mosaic
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro tecnico di breve periodo di Mosaic
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 36,11 USD. Rischio di discesa fino a 34,49 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 37,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)