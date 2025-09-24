Milano 11:19
42.373 -0,25%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:19
9.212 -0,12%
Francoforte 11:18
23.581 -0,13%

Parigi: andamento sostenuto per Thales

Migliori e peggiori
Parigi: andamento sostenuto per Thales
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, con una variazione percentuale dell'1,92%.

La tendenza ad una settimana di Thales è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 257,5 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 253,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 251,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```