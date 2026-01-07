Parigi: scambi in positivo per Thales

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, con una variazione percentuale del 2,58%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thales
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thales
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Thales
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 256,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 251. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 262,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)