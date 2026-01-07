Milano 13:34
Parigi: scambi in positivo per Thales

Parigi: scambi in positivo per Thales
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, con una variazione percentuale del 2,58%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thales evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thales rispetto all'indice.


Tecnicamente, Thales è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 256,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 251. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 262,2.

