Milano
11:19
42.373
-0,25%
Nasdaq
23-set
24.580
0,00%
Dow Jones
23-set
46.293
-0,19%
Londra
11:20
9.212
-0,12%
Francoforte
11:18
23.581
-0,13%
Mercoledì 24 Settembre 2025, ore 11.36
Home Page
/
Notizie
Parigi: risultato positivo per Thales
Parigi: risultato positivo per Thales
Migliori e peggiori
,
In breve
24 settembre 2025 - 09.50
Avanza l'
azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,92%.
Thales
+1,76%
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto