Piazza Affari: andamento rialzista per Cementir

(Teleborsa) - Balza in avanti la società cementiera
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Cementir
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,26%, rispetto a +0,35% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14,72 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14,32. L'equilibrata forza rialzista del gruppo cementiero
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 15,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)