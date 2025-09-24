Milano 13:22
Piazza Affari: andamento rialzista per Cementir

(Teleborsa) - Balza in avanti la società cementiera, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Cementir mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,26%, rispetto a +0,35% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14,72 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14,32. L'equilibrata forza rialzista del gruppo cementiero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 15,12.

