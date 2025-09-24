Milano 13:22
42.359 -0,28%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 13:22
9.209 -0,16%
Francoforte 13:21
23.574 -0,16%

Piazza Affari: andamento rialzista per Cementir

Scambia in profit la società cementiera, che lievita dell'1,96%.
