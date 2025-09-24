Piazza Affari: movimento negativo per Stellantis

casa automobilistica italo-francese-statunitense

FTSE MIB

Stellantis

Stellantis

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,38%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,346 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,218. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,474.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)