Piazza Affari: movimento negativo per Stellantis

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che mostra un decremento del 2,38%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Stellantis rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Stellantis è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,346 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,218. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,474.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
