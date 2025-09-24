Milano 11:22
Piazza Affari: scambi negativi per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca con sede a Desio, in flessione del 2,45% sui valori precedenti.

L'andamento di Banco di Desio e della Brianza nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico dell'istituto di credito tricolore è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,7 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,52. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,88.

