Piazza Affari: scambi negativi per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca con sede a Desio
, in flessione del 2,45% sui valori precedenti.
L'andamento di Banco di Desio e della Brianza
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico dell'istituto di credito tricolore
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,7 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,52. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)