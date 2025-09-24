Milano 11:22
42.336 -0,33%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:22
9.210 -0,15%
Francoforte 11:21
23.572 -0,16%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banco di Desio e della Brianza

Sottotono la banca con sede a Desio, che passa di mano con un calo del 2,45%.
