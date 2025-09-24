Piazza Affari, sovraperformance delle mid e small cap con minor esposizione a export in USA

Avio

(Teleborsa) - Lestanno offrendo un'opportunità inaspettata per il mercato italiano, con le imprese con meno esposizione commerciale agli USA che sono state le vincitrici in borsa degli ultimi mesi. Lo afferma uno studio di AcomeA SGR, che mostra una, meno esposte alle esportazioni in USA, rispetto alle sorelle a maggior capitalizzazione.Il differenziale di performance dal 13 febbraio, data di annuncio dell'entrata in vigore delle tariffe, ha visto unadelle società quotate in Italia meno esposte ai consumatori USA, rispetto a quelle che esportano di più nel Paese. Infatti, tra il 13 febbraio e il 2 aprile - data di entrata in vigore dei dazi e della comunicazione ufficiale sulle modalità applicative da parte dell'amministrazione Trump - il mercato ha iniziato a premiare le imprese meno esposte al mercato a stelle e strisce.Estendendo l'analisi fino a questi giorni, si osservano andamenti molto differenziati tra settori e tra società domestiche ed esportatrici. Considerando le aziende meno esposte al mercato statunitense, tra i settori migliori spiccano gli(+30,14%), con, e il(+31,39%), in particolare grazie aOpposta è la performance dello stesso settore tenendo in considerazione le aziende più esposte al mercato USA: glisottoperformano del -21,04%. I dazi si fanno sentire anche sull', soprattutto sulla performance delle imprese esportatrici: -14,44%. Le imprese domestiche del settore sanitario e farmaceutico mostrano invece una tenuta stabile dei corsi di borsa (+0,17%)."A livello globale, le tariffe stanno ridefinendo gli equilibri commerciali - scrive- Ma a livello locale, potrebbero rappresentare l'inizio di una fase favorevole per le small e mid cap italiane, storicamente trascurate dagli investitori internazionali e oggi al centro di una potenziale rinascita. Appare evidente, infatti, la: l'aggregato mostra una performance media ponderata che si attesta a +17,72%, contro il +9,69%, dell'intero paniere delle società italiane meno esposte agli USA (escluso i titoli finanziari)"."Non contribuendo negativamente alla bilancia commerciale USA e non essendo soggetti alle barriere tariffarie, le società meno esposte agli USA risultano oggi più appetibili agli occhi degli investitori - aggiunge Benini - In passato, una forte esposizione al mercato nordamericano era sinonimo di valutazioni elevate, margini superiori e prospettive di crescita più robuste. Tuttavia, l'introduzione di dazi strutturali fino al 15% ha in parte eroso questi vantaggi. Il mercato sembra aver già iniziato a scontare questa nuova realtà,".Secondo il Portfolio Manager di AcomeA, "la, man mano che le aziende pubblicheranno i risultati trimestrali e inizieranno a incorporare l'impatto dei dazi nei propri conti economici. Il tema della localizzazione delle produzioni e della dipendenza dai mercati esteri è ormai centrale nelle analisi sulle società quotate. Con la recente firma di accordi tra Stati Uniti, Unione Europea e altri partner commerciali, e l'adeguamento delle guidance aziendali al nuovo contesto tariffario, il mercato sembra già guardare oltre. L'attenzione verso la distribuzione geografica dei ricavi e il rischio cambio rimane un fattore chiave di valutazione, in particolare per le società esportatrici".