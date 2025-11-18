Milano 13:39
43.014 -1,72%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:39
9.540 -1,40%
Francoforte 13:39
23.270 -1,36%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su OVS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il leader dell'abbigliamento in Italia, con un ribasso del 2,08%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di OVS più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,355 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 4,307. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,285.

