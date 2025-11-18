Piazza Affari: si concentrano le vendite su OVS

(Teleborsa) - Retrocede il leader dell'abbigliamento in Italia
, con un ribasso del 2,08%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di OVS
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,355 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 4,307. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,285.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)