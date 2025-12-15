Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:20
25.129 -0,27%
Dow Jones 20:20
48.364 -0,19%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: andamento rialzista per OVS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per OVS
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader dell'abbigliamento in Italia, con una variazione percentuale dell'1,98%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a OVS rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,564 Euro e primo supporto individuato a 4,498. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,63.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
