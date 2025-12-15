Piazza Affari: andamento rialzista per OVS

leader dell'abbigliamento in Italia

FTSE Italia Mid Cap

OVS

società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale dell'1,98%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,564 Euro e primo supporto individuato a 4,498. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)