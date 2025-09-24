Si muove in ribasso Axon Enterprise a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, che esibisce una perdita secca del 4,87% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Axon Enterprise
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Axon Enterprise
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 775,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 719,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 832.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)