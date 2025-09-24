Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 19:02
24.457 -0,50%
Dow Jones 19:02
46.156 -0,30%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

Si muove in ribasso Axon Enterprise a New York

Migliori e peggiori
Si muove in ribasso Axon Enterprise a New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che esibisce una perdita secca del 4,87% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Axon Enterprise è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Axon Enterprise è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 775,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 719,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 832.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```