Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 24/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Seduta decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo dell'1,74%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 65,61. Rischio di eventuale correzione fino al target 63,13. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 68,08.
