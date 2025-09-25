Milano 9:29
42.288 -0,32%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 9:29
9.227 -0,26%
23.592 -0,32%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,82%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.853,3 punti

In breve, Finanza
Shanghai guadagna bene e porta a casa un +0,82%, terminando la sessione a 3.853,3 punti.
