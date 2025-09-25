Milano 14:54
42.140 -0,67%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 14:54
9.204 -0,50%
Francoforte 14:54
23.400 -1,13%

Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,25% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 42.316,02 punti

Milano mostra una flessione dello 0,25% alle 13:00 e continua gli scambi a 42.316,02 punti.
