Milano 9:29
42.288 -0,32%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 9:29
9.227 -0,26%
23.592 -0,32%

Borsa: Londra, apertura -0,25%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,25%
Indice FTSE-100 -0,25% a quota 9.227,56 dopo l'apertura.
Condividi
```