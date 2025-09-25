Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 22:00
24.397 -0,43%
Dow Jones 22:00
45.947 -0,38%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,43%
L'indice dei titoli tecnologici USA segna un mediocre -0,43%, terminando gli scambi a 24.397,31 punti.
