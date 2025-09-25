Milano 24-set
42.423 0,00%
Nasdaq 24-set
24.504 -0,31%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 24-set
9.250 0,00%
Francoforte 24-set
23.667 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,2%

Nikkey a 45.719,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,2%
Indice Nikkey +0,2% a quota 45.719,71 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```