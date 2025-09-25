Bricolage: +30% rispetto all'era pre-covid, nonostante leggera flessione

(Teleborsa) - Rimane ben salda la, dalla ferramenta alla falegnameria, dal garden alla piscina, passando ovviamente per la cura della casa. Il settore ha vissuto una grandissima espansione nel periodo covid di cui continua a beneficiare, con un valore attuale comunque di circa il 25% in più rispetto ai livelli pre-covid.Bricoday è la manifestazione di riferimento per il settore, che si sta svolgendo in questi giorni a Milano. Durante l'evento, Massimo Casolaro, membro dell'organizzazione della manifestazione, ha spiegato in proposito: "Il settore è in crescita ormai da anni, siamo arrivati a circa 13,5 miliardi di euro, e nonostante alti e bassi. Considerando i principali segmenti del Bricolage, questo è il quarto o quinto settore per importanza e consistenza nel comparto non-food. Complessivamente il settore non ha mai avuto delle battute d'arresto, nonostante la situazione economica. Adesso si sta allargando molto a settori adiacenti."Caratteristica importante del mercato italiano del fai da te è rappresentata dalla distribuzione, non soltanto centralizzata nella GDO, ma diffusa in una rete estremamente capillare di ferramenta, come ha spiegato Alessandra Fraschini, giornalista dell'Osservatorio Permanente Multi & Omnicanalità Ferramenta OPMF: "Oggi, molto dinamico ed è capillarmente diffuso in Italia. È un mercato solido finanziariamente e storicamente. Abbiamo tantissimi negozi ultracentenari, quindi un canale di vendita consolidato in Italia. Il fatturato complessivo di questo comparto". Un mercato che sa seguire i trend e le agevolazioni fiscali, come spiega sempre Fraschini: "Gli ultimi cinque anni sono stati molto importanti anche grazie a tutti i bonus e gli incentivi che si sono susseguiti e che il comparto ferramenta ha utilizzato. Oggi parliamo di un certo rallentamento; si conclude seriamente un quinquennio. Oggi, quindi il mercato lavora sull'efficienza".Anche la ferramenta sta dimostrando una certa dinamicità nell'affrontare le nuove sfide di mercato, da una recente indagine a cura dell’Osservatorio è infatti emerso che nel 2018 il dato medio delrispetto al totale era del 5%, mentre nel 2024 ha raggiunto quota 20%. Il target più attivo appartiene in maggioranza al cluster di età 25-45 anni (60%), mentre aumentano la quota dei 45-60enni (32%) e dei giovanissimi, oggi all’8% (vs il 2% del 2023).I trend del mercato del fai da te sono stati approfonditi di recente all’interno di una ricerca curata da Nielsen Consumer Intelligence e presentata all'interno di Bricoday, come spiega Stefano Pironi, Key Account Manager di NIQ Italia: "All'interno del mondo del bricolage ci sono: alcune crescono, altre decrescono. Il trend è positivo per tutto il mondo della robotica, come i robot tagliaerba o i robot che puliscono le piscine. C'è un fortissimo trend per le piscine esterne, con un +80% rispetto all'anno precedente., ad esempio, con un +12%. Sono, quindi trapani e oggetti simili, questo non perché gli italiani stiano comprando meno trapani, ma perché li stanno comprando meno nei canali DIY (Do It Yourself) e più in quelli che definiamo mass merchandising, cioè ipermercati, supermercati e soprattutto discount".Anche il consumatore, secondo Pironi, è al centro di una sorta di evoluzione: "Il consumatore sta cambiando. Il consumatore che definiamo il core target (il target più appassionato di bricolage) è rappresentato da 7 milioni di individui, il 14% della popolazione italiana, ed. Il peso dell'online nel mondo del DIY sta crescendo rispetto agli anni passati e ha ancora enormi margini di crescita. Però attenzione, perché il principale player del mondo online ha creato nei consumatori un modello particolare: 'Io'. Gli altri operatori devono adeguarsi al modello creato da questa importante insegna'".La traiettoria evolutiva del comparto retail per il DIY è quindi tracciata verso l'e-commerce, come per molti altri settori; conclude infatti Pironi: "Per il futuro ci aspettiamo una crescita del mondo online, una, perché l'appassionato di bricolage è molto attento a questo aspetto, e una crescita nel tema della personalizzazione. Il nostro 'core target' è sempre più interessato a un prodotto che parli di lui, personalizzato sulle proprie esigenze".