Bricolage: +30% rispetto all'era pre-covid, nonostante leggera flessione

(Teleborsa) - Rimane ben salda la passione degli italiani per il fai-da-te
, dalla ferramenta alla falegnameria, dal garden alla piscina, passando ovviamente per la cura della casa. Il settore ha vissuto una grandissima espansione nel periodo covid di cui continua a beneficiare, con un valore attuale comunque di circa il 25% in più rispetto ai livelli pre-covid.
Bricoday è la manifestazione di riferimento per il settore, che si sta svolgendo in questi giorni a Milano. Durante l'evento, Massimo Casolaro, membro dell'organizzazione della manifestazione, ha spiegato in proposito: "Il settore è in crescita ormai da anni, siamo arrivati a circa 13,5 miliardi di euro, e nonostante alti e bassi siamo comunque al 30% in più rispetto all'era pre-covid
. Considerando i principali segmenti del Bricolage, questo è il quarto o quinto settore per importanza e consistenza nel comparto non-food. Complessivamente il settore non ha mai avuto delle battute d'arresto, nonostante la situazione economica. Adesso si sta allargando molto a settori adiacenti."
Caratteristica importante del mercato italiano del fai da te è rappresentata dalla distribuzione, non soltanto centralizzata nella GDO, ma diffusa in una rete estremamente capillare di ferramenta, come ha spiegato Alessandra Fraschini, giornalista dell'Osservatorio Permanente Multi & Omnicanalità Ferramenta OPMF: "Oggi il comparto ferramenta è molto presente
, molto dinamico ed è capillarmente diffuso in Italia. È un mercato solido finanziariamente e storicamente. Abbiamo tantissimi negozi ultracentenari, quindi un canale di vendita consolidato in Italia. Il fatturato complessivo di questo comparto vale circa il 60% del mercato totale
". Un mercato che sa seguire i trend e le agevolazioni fiscali, come spiega sempre Fraschini: "Gli ultimi cinque anni sono stati molto importanti anche grazie a tutti i bonus e gli incentivi che si sono susseguiti e che il comparto ferramenta ha utilizzato. Oggi parliamo di un certo rallentamento; si conclude seriamente un quinquennio. Oggi dobbiamo parlare di efficienza
, quindi il mercato lavora sull'efficienza".
Anche la ferramenta sta dimostrando una certa dinamicità nell'affrontare le nuove sfide di mercato, da una recente indagine a cura dell’Osservatorio è infatti emerso che nel 2018 il dato medio del fatturato ferramenta online
rispetto al totale era del 5%, mentre nel 2024 ha raggiunto quota 20%. Il target più attivo appartiene in maggioranza al cluster di età 25-45 anni (60%), mentre aumentano la quota dei 45-60enni (32%) e dei giovanissimi, oggi all’8% (vs il 2% del 2023).
I trend del mercato del fai da te sono stati approfonditi di recente all’interno di una ricerca curata da Nielsen Consumer Intelligence e presentata all'interno di Bricoday, come spiega Stefano Pironi, Key Account Manager di NIQ Italia: "All'interno del mondo del bricolage ci sono tantissime categorie che non si muovono in stabilità
: alcune crescono, altre decrescono. Il trend è positivo per tutto il mondo della robotica, come i robot tagliaerba o i robot che puliscono le piscine. C'è un fortissimo trend per le piscine esterne, con un +80% rispetto all'anno precedente. Ottimo il trend del giardinaggio
, ad esempio, con un +12%. Sono in flessione, invece, i power tools
, quindi trapani e oggetti simili, questo non perché gli italiani stiano comprando meno trapani, ma perché li stanno comprando meno nei canali DIY (Do It Yourself) e più in quelli che definiamo mass merchandising, cioè ipermercati, supermercati e soprattutto discount".
Anche il consumatore, secondo Pironi, è al centro di una sorta di evoluzione: "Il consumatore sta cambiando. Il consumatore che definiamo il core target (il target più appassionato di bricolage) è rappresentato da 7 milioni di individui, il 14% della popolazione italiana, ed acquista sempre di più online
. Il peso dell'online nel mondo del DIY sta crescendo rispetto agli anni passati e ha ancora enormi margini di crescita. Però attenzione, perché il principale player del mondo online ha creato nei consumatori un modello particolare: 'Io ordino oggi e domani pretendo che mi arrivi a casa
'. Gli altri operatori devono adeguarsi al modello creato da questa importante insegna'".
La traiettoria evolutiva del comparto retail per il DIY è quindi tracciata verso l'e-commerce, come per molti altri settori; conclude infatti Pironi: "Per il futuro ci aspettiamo una crescita del mondo online, una crescita sul tema dell'innovazione
, perché l'appassionato di bricolage è molto attento a questo aspetto, e una crescita nel tema della personalizzazione. Il nostro 'core target' è sempre più interessato a un prodotto che parli di lui, personalizzato sulle proprie esigenze".(Foto: Un espositore all'interno di Bricoday)