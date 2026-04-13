Giù Goldman Sachs nel pre-market nonostante trimestrale oltre le stime

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha archiviato i primi tre mesi del 2026 oltre le attese degli analisti, ma intanto il titolo viaggia in netto ribasso nel pre-market di Wall Street.



La banca d’investimento ha consuntivato un utile per azione di 17,55 dollari per il trimestre terminato il 31 marzo, superando il consenso degli analisti di 16,47 dollari di 1,08 dollari, e in crescita del 24% rispetto ai 14,12 dollari del primo trimestre 2025. I ricavi hanno raggiunto 17,23 miliardi di dollari, battendo la stima di 16,95 miliardi di dollari e segnando un aumento del 14% rispetto ai 15,09 miliardi di dollari del primo trimestre del 2025. Il rendimento annualizzato sul patrimonio netto medio degli azionisti (ROE) è stato del 19,8% per il primo trimestre del 2026.



La crescita del fatturato è stata trainata dalla divisione Global Banking & Markets, che ha generato ricavi netti per 12,74 miliardi, in aumento del 19% su base annua. Le commissioni di investment banking sono aumentate del 48% a 2,84 miliardi, riflettendo ricavi da advisory significativamente più elevati grazie all’incremento dell’attività di fusioni e acquisizioni. I ricavi azionari sono saliti del 27% a 5,33 miliardi di dollari, mentre i ricavi FICC sono diminuiti del 10% a 4,01 miliardi di dollari. I ricavi di Asset & Wealth Management sono aumentati del 10% a 4,08 miliardi di dollari, trainati da commissioni di gestione più elevate derivanti dall’aumento delle attività in gestione.



Il Book value per azione ordinaria è aumentato dell'1,0% nel corso del trimestre, raggiungendo i 361,19 dollari.



Nel primo trimestre del 2026, la società ha restituito 6,38 miliardi di dollari agli azionisti ordinari, di cui 5,00 miliardi di riacquisto di azioni ordinarie e 1,38 miliardi di dividendi su azioni ordinarie.



Goldman Sachs ha dichiarato un dividendo trimestrale di 4,50 dollari per azione.



David Solomon, Presidente e CEO, ha dichiarato: "Goldman Sachs ha registrato una performance molto solida per i nostri azionisti in questo trimestre, nonostante la crescente volatilità dei mercati. I nostri clienti continuano a fare affidamento su di noi per un'esecuzione di alta qualità e per analisi approfondite in un contesto di generale incertezza, e restiamo fiduciosi nel modo in cui abbiamo posizionato le nostre attività. Il panorama geopolitico rimane molto complesso, pertanto una gestione rigorosa del rischio deve rimanere un elemento centrale del nostro modo di operare."

Condividi

```