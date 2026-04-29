Milano 11:19
47.840 -0,42%
Nasdaq 28-apr
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Dow Jones 28-apr
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Londra 11:19
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Francoforte 11:19
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Unione Europea, M3 (YoY) in marzo

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Unione Europea, M3 (YoY) in marzo
Unione Europea, M3 in marzo su base annuale (YoY) +3,2%, in aumento rispetto al precedente +3% (la previsione era +3,1%).
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