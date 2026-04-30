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/ Germania, Tasso disoccupazione in aprile
Germania, Tasso disoccupazione in aprile
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30 aprile 2026 - 10.05
Germania,
Tasso disoccupazione in aprile pari a +6,4%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era +6,3%).
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