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Germania, Tasso disoccupazione in aprile

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Germania, Tasso disoccupazione in aprile
Germania, Tasso disoccupazione in aprile pari a +6,4%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +6,3%).
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