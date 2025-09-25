Chevron, impatto trimestrale fino a 400 milioni di dollari da acquisizione Hess

(Teleborsa) - Chevron
, colosso energetico statunitense, ha stimato per il terzo trimestre
del 2025 che l'impatto di Hess sugli utili
della società sarà pari a una perdita compresa tra 200 e 400 milioni
di dollari. Escludendo le indennità di fine rapporto e altri costi correlati all'operazione, l'impatto di Hess sugli utili rettificati nel terzo trimestre è stimato tra 50 e 150 milioni di dollari.
Chevron ha chiuso l'acquisizione di Hess per 55 miliardi di dollari a luglio. La società prevede di realizzare sinergie dall'operazione Hess nei futuri utili trimestrali
.
Prevede che circa la metà dei deflussi di cassa associati alle indennità di fine rapporto e ad altri costi di transazione relativi all'acquisizione di Hess si verificherà nel terzo trimestre del 2025, mentre la parte restante è prevista entro i successivi 12 mesi. Complessivamente, la società prevede un working capital outflow
compreso tra 0,5 e 1,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2025.