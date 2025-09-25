Milano 14:54
42.140 -0,67%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 14:54
9.204 -0,50%
Francoforte 14:54
23.400 -1,13%

Chevron, impatto trimestrale fino a 400 milioni di dollari da acquisizione Hess

Energia, Finanza
Chevron, impatto trimestrale fino a 400 milioni di dollari da acquisizione Hess
(Teleborsa) - Chevron, colosso energetico statunitense, ha stimato per il terzo trimestre del 2025 che l'impatto di Hess sugli utili della società sarà pari a una perdita compresa tra 200 e 400 milioni di dollari. Escludendo le indennità di fine rapporto e altri costi correlati all'operazione, l'impatto di Hess sugli utili rettificati nel terzo trimestre è stimato tra 50 e 150 milioni di dollari.

Chevron ha chiuso l'acquisizione di Hess per 55 miliardi di dollari a luglio. La società prevede di realizzare sinergie dall'operazione Hess nei futuri utili trimestrali.

Prevede che circa la metà dei deflussi di cassa associati alle indennità di fine rapporto e ad altri costi di transazione relativi all'acquisizione di Hess si verificherà nel terzo trimestre del 2025, mentre la parte restante è prevista entro i successivi 12 mesi. Complessivamente, la società prevede un working capital outflow compreso tra 0,5 e 1,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2025.
Condividi
```