BitGo punta a una valutazione di 1,96 miliardi di dollari per l'IPO a Wall Street

(Teleborsa) - La startup di custodia di criptovalute BitGo ha annunciato l'obiettivo di una valutazione fino a 1,96 miliardi di dollari per la sua offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti.

La società con sede a Palo Alto, in California, insieme ad alcuni azionisti esistenti, punta a raccogliere fino a 201 milioni di dollari attraverso l'offerta di 11,8 milioni di azioni. Il prezzo per singola azione è stato fissato in una forchetta compresa tra i 15 e i 17 dollari. BitGo ha manifestato l'intenzione di quotarsi al New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo "BTGO".

Il consorzio di garanzia dell'operazione vede Goldman Sachs e Citigroup agire in qualità di lead underwriters.

