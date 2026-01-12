BitGo punta a una valutazione di 1,96 miliardi di dollari per l'IPO a Wall Street

(Teleborsa) - La startup di custodia di criptovalute BitGo
ha annunciato l'obiettivo di una valutazione fino a 1,96 miliardi di dollari
per la sua offerta pubblica iniziale
(IPO) negli Stati Uniti.
La società con sede a Palo Alto, in California, insieme ad alcuni azionisti esistenti, punta a raccogliere fino a 201 milioni di dollari
attraverso l'offerta di 11,8 milioni di azioni
. Il prezzo per singola azione è stato fissato in una forchetta compresa tra i 15 e i 17 dollari. BitGo ha manifestato l'intenzione di quotarsi al New York Stock Exchange
(NYSE) con il simbolo "BTGO".
Il consorzio di garanzia dell'operazione vede Goldman Sachs e Citigroup agire in qualità di lead underwriters
