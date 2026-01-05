Dow Jones su nuovi massimi con titoli finanziari ed energetici, bene anche altri indici

(Teleborsa) - Wall Street in buon rialzo
, con le società energetiche che spiccano dopo l'attacco militare statunitense che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Per ora, il resto del governo Maduro rimane al potere, con la vicepresidente Delcy Rodriguez che assume la carica di leader ad interim.
Trump ha anche annunciato l'intenzione di far tornare in Venezuela le principali compagnie petrolifere statunitensi
e ristrutturare le sue infrastrutture petrolifere degradate. Attualmente, Chevron
è l'unica grande compagnia petrolifera statunitense che opera nel Paese. Le esportazioni di greggio del Venezuela sono limitate e invariate, mentre i potenziali effetti a lungo termine potrebbero essere più profondi, ma per ora molto incerti in quanto il Venezuela detiene una consistente riserva di petrolio inutilizzata, ma la sua produzione è ben lontana dai massimi pre-sanzioni e saranno necessari investimenti su larga scala e diversi anni per ottenere questi guadagni.
Un fattore da considerare è che il Venezuela è un membro fondatore dell'OPEC, il che significa che un aumento della produzione dovrebbe essere coordinato con le politiche del gruppo. Intanto, l'OPEC+
ha tenuto
una breve riunione domenica e ha ribadito la decisione di novembre di mantenere i livelli di produzione di petrolio invariati
fino a marzo.
Oggi si registra un'ottima performance per le big del petrolio
come Exxon Mobil
e Chevron
, ma anche sulle società di servizi petroliferi
come ConocoPhillips
, Baker Hughes
, SLB
e Halliburton
.
"La reazione dei prezzi del petrolio in seguito all'arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti suggerisce che il mercato è più concentrato sul potenziale di aumento dell'offerta a lungo termine che su eventuali interruzioni a breve termine derivanti da una transizione energetica", commenta Warren Patterson, Head of Commodities Strategy di ING.
Tra gli annunci societari
, il fornitore di servizi di ingegneria Jacobs Solutions
ha dichiarato
che acquisirà la quota rimanente non ancora posseduta nella società britannica PA Consulting per 1,216 miliardi di sterline (1,64 miliardi di dollari); L3Harris Technologies
ha dichiarato che venderà circa il 60% delle sue attività di propulsione e sistemi di alimentazione spaziale alla società di private equity AE Industrial Partners per 845 milioni di dollari (debito incluso); QXO ha dichiarato che Apollo Global Management
e altri investitori hanno concordato
di investire 1,2 miliardi di dollari nella società guidata dal miliardario Brad Jacobs per sostenere le sue attività di acquisizione.
Guardando ai principali indici
, il Dow Jones
mostra un balzo dell'1,58%; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.911 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+0,94%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,55%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti finanziario
(+2,73%), energia
(+2,67%) e beni di consumo secondari
(+2,44%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti utilities
(-2,26%) e sanitario
(-0,62%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Chevron
(+5,37%), Goldman Sachs
(+4,01%), JP Morgan
(+3,45%) e Visa
(+2,93%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Amgen
, che continua la seduta con -2,36%. Spicca la prestazione negativa di Johnson & Johnson
, che scende del 2,26%. Tentenna Apple
, che cede l'1,46%. Sostanzialmente debole Coca Cola
, che registra una flessione dell'1,27%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano MercadoLibre
(+10,50%), KLA-Tencor
(+6,54%), Applied Materials
(+5,94%) e Lam Research
(+5,75%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Insmed
, che ottiene -5,16%. Lettera su Constellation Energy
, che registra un importante calo del 4,15%. Scende Diamondback Energy
, con un ribasso del 3,93%. Alnylam Pharmaceuticals
scende del 3,48%.