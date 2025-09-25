Criptovalute, nove banche europee uniscono le forze per lancio stablecoin in euro

ING

UniCredit

CaixaBank

Raiffeisen Bank International,

(Teleborsa) -, fra cui compaiono, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank,, SEB,hannoper lanciare unae conforme alla normativa MiCAR che disciplina il settore degli asset digitali.Questo, che sfrutta la tecnologia blockchain, mira a diventare unonell'ecosistema digitale.La stablecoin. Permetterà l'accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a pagamenti internazionali efficienti, a pagamenti programmabili e a miglioramenti nella gestione della supply chain e nei, che possono variare dai titoli alle criptovalute.La stablecoin sarà- Markets in Crypto-Assets Regulation, la normativa europea che disciplina il settore emergente degli asset digitali e delle criptovalute, e dovrebbe essereIlformato dallenove banche citate quali membri fondatori, con l'obiettivo dicome istituto di moneta elettronica sotto la. Il consorzio è. Un amministratore delegato sarà nominato nel prossimo futuro, previa approvazione dei regolatori.L'iniziativa fornirà una veradominato dagli Stati Uniti, contribuendo all'autonomia strategica dell'Europa nei pagamenti. Le singole banche saranno in grado di fornireSecondo, Responsabile Group Strategy & ESG di UniCredit, questa iniziativa contribuisce a "soddisfare l'esigenza di una soluzione affidabile e regolamentata per i pagamenti e i regolamenti on-chain, aprendo la strada a un nuovo standard nel settore delle risorse digitali che sosterrà la crescita e la sovranità finanziaria dell'Europa"."L’ingresso nel consorzio stablecoin europeo, che abbiamo sostenuto sin dall’inizio, rappresenta uno dei passaggi cruciali del nostro percorso strategico sui digital asset: il nostro obiettivo è offrire soluzioni innovative che rendano più semplici ed efficienti le transazioni finanziarie, sia nel mercato europeo sia su scala", ha dichiarato, Chief Innovation Officer di Sella.