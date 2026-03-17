Mastercard acquista la startup di stablecoin BVNK per max 1,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Mastercard ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione di BVNK, società londinese fondata nel 2021 specializzata in infrastrutture per stablecoin, per un valore massimo di 1,8 miliardi di dollari. Lo ha reso noto il gigante dei pagamenti in una nota.



L'acquisizione, che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno, consentirà a Mastercard di connettere i sistemi di pagamento tradizionali con i sistemi emergenti basati su blockchain. Ciò permetterà a Mastercard di integrarsi nei sistemi di pagamento che coinvolgono stablecoin e depositi tokenizzati, man mano che questi si affermeranno nei prossimi anni.



“Prevediamo che la maggior parte degli istituti finanziari e delle fintech offrirà, col tempo, servizi di valuta digitale, sia tramite stablecoin che depositi tokenizzati. Vogliamo supportare loro e i loro clienti con un'offerta di prim'ordine, altamente conforme e interoperabile, che porti i vantaggi della moneta tokenizzata nel mondo reale”, ha dichiarato Jorn Lambert, Chief Product Officer di Mastercard.



L'acquisizione si aggiunge ai recenti impegni dell'azienda, come il Mastercard Crypto Partner Program, volti a promuovere una maggiore collaborazione e innovazione per massimizzare le opportunità nella prossima fase dei pagamenti on-chain per tutti i soggetti coinvolti.

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