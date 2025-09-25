Milano 17:20
Crolla a New York Jabil

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di componenti e circuiti elettronici, che tratta in perdita dell'8,41% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Jabil rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Jabil. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Jabil evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 211,9 USD. Primo supporto a 202,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 198.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
