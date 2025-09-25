Crolla a New York Jabil

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di componenti e circuiti elettronici
, che tratta in perdita dell'8,41% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Jabil
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Jabil
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Jabil
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 211,9 USD. Primo supporto a 202,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 198.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)