Milano 14:54
42.140 -0,67%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 14:54
9.204 -0,50%
Francoforte 14:54
23.400 -1,13%

Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Si muove in retromarcia l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che scivola a 1.591,14 punti.
Condividi
```